19-jarige man overleden door drugsgebruik op feest in Maassilo

Agenten waren opgeroepen omdat de jongen zich agressief gedroeg, maar eenmaal ter plaatse bleek dat hij onwel was geworden. Hulpverleners hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar rond 23.30 uur overleed hij. „Een arts heeft vastgesteld dat dat het gevolg was van het drugsgebruik”, zegt een politiewoordvoerster. Of het om een overdosis ging kan ze niet zeggen. „De drugs hebben processen op gang gebracht in zijn lichaam waardoor hij is overleden.”

Het feest is daarop gestaakt. Volgens de woordvoerster zijn de feestgangers weggegaan toen daarom werd gevraagd. „Dat leverde geen problemen op.”