Waarschuwing Witte Huis voor inmenging en intimidatie bij Amerikaanse ’Midterms’

Het intern inlichtingenbulletin zou details bevatten over mogelijke computerinbraken door China en Rusland, evenals andere niet-statelijke actoren, en zelfs mogelijke fysieke bedreigingen voor verkiezingsfunctionarissen in het hele land, zeggen bronnen tegen Politico. Zo is er de mogelijkheid dat gewapende extremisten komen opdagen bij stemlokalen.

Desinformatiecampagnes en bedreigingen van verkiezingsbeambten worden voor de midterms als een ernstige bedreiging gezien, zeiden twee hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen vorige week tegen persbureau Reuters.

Wat betreft Rusland en Iran, beschuldigd van inmenging in eerdere Amerikaanse verkiezingen, zijn er volgens Amerikaanse wetshandhavers momenteel nog geen concrete aanwijzingen dat ze de komende verkiezingen zouden willen beïnvloeden. Momenteel hebben beide landen de handen vol aan hun eigen crises - de oorlog in Oekraïne en de massale protesten in Iran.

2020

Verkiezingsintegriteit is de voorbije jaren uitgegroeid tot een heet hangijzer in de Verenigde Staten, vooral in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2020 en de bestorming van het Capitool. De Republikeinse oud-president Donald Trump houdt nog altijd vol dat hij die verkiezingen heeft gewonnen, en niet Joe Biden.

Tijdens een persconferentie maandag over een ander onderwerp benadrukte FBI-directeur Christopher Wray dat buitenlandse regeringen een grote bedreiging blijven vormen voor de Amerikaanse verkiezingen. „Kwaadwillige buitenlandse invloed - of het nu van de Chinese regering, de Russische regering of andere regeringen is - is niet alleen een probleem bij verkiezingen, maar het hele jaar door.”