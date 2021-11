Politie op zoek naar drie gestolen oldtimer-Porsches

SITTARD - De politie is op zoek naar drie gestolen Porsches. In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Bilzen (België), niet ver van Maastricht, vier klassieke Porsches gestolen. Van deze oldtimers is er zondag één in Sittard teruggevonden. De overige Porsches zijn nog spoorloos. Volgens een woordvoerster van de politie is nog niemand aangehouden.