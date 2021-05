Israël en Hamas akkoord met bestand na elf dagen beschietingen

Premier Netanyahu en zijn veiligheidschefs hebben donderdagavond volgens Israëlische media na anderhalve week met veel geweld besloten tot een staakt-het-vuren. Dat moet om 01.00 uur (Nederlandse tijd) ingaan. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, laat "tegelijkertijd" de wapens ook zwijgen, meldt een woordvoerder. Egypte, dat in nauw contact staat met de volgens de EU en de VS terroristische groepering, garandeerde volgens bronnen eerder dat er geen raketten meer worden afgevuurd vanuit de Gazastrook.

In de kleine strook land met 2 miljoen inwoners zijn in elf dagen van beschietingen en bombardementen meer dan tweehonderd doden en 1500 gewonden gevallen. De aanleiding voor de recente vijandelijkheden was de dreigende uitzetting van Palestijnse huishoudens uit hun huizen in de Arabische wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Hun woningen zouden dan zoals vaker in de bezette gebieden in bezit komen van Joodse kolonisten.

Na onlusten in Oost-Jeruzalem besloten Hamas, zijn al-Aqsa-brigades en andere militanten in de Gazastrook massaal raketten op Israël af te vuren. Die veroorzaakten weliswaar paniek, maar werden veelal uit de lucht geplukt door de luchtverdediging. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen grote schade toegebracht aan het tunnelnetwerk en andere infrastructuur van Hamas.

Er zijn deze eeuw al vaker relatief korte oorlogen gevoerd over de Gazastrook, waarbij het veel sterkere Israël steevast het militaire overwicht had.