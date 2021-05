VN: behoud wapenstilstand, stuur hulp naar Gaza

„De leden van de Veiligheidsraad zijn blij met de wapenstilstand en erkennen de belangrijke rol van Egypte en andere landen in de regio tijdens het bemiddelen”, staat in een verklaring. Die werd goedgekeurd door de Verenigde Staten nadat een alinea werd geschrapt waarin het geweld van de afgelopen dagen werd afgekeurd. De VS hielden tijdens het conflict meerdere verklaringen tegen, volgens diplomaten vanwege een alinea waarin Israël werd opgeroepen te stoppen met het ’koloniseren van Palestijns gebied’. Volgens Israël, dat zich in 2005 uit de strook terugtrok, is het juist Hamas dat het dichtbevolkte Gaza gijzelt.

„Het is een noodzaak dat er direct humanitaire hulp naar de Palestijnse bevolking gaat en vooral in de Gazastrook”, aldus de Veiligheidsraad. In de Gazastrook zijn honderden gebouwen verwoest en duizenden gebouwen beschadigd door Israëlische bombardementen, volgens het IDF omdat Hamas-strijders zich daar ophielden. In het gebied zijn volgens Hamas 232 mensen gedood, in Israël zijn twaalf mensen gedood door raketten van Hamas.

Staakt-het-vuren

Premier Netanyahu en zijn veiligheidschefs bereikten donderdagavond na anderhalve week een staakt-het-vuren. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, liet weten „tegelijkertijd” de wapens ook te laten zwijgen. De radicale beweging Islamitische Jihad die Israël ook aanviel, heeft eveneens ingestemd met het staakt-het vuren.

Egypte, dat in nauw contact staat met het volgens de EU en de VS terroristische Hamas, garandeerde volgens bronnen eerder dat er geen raketten meer worden afgevuurd vanuit de Gazastrook. President Abdel Fatah al-Sisi zegt dat twee teams in Israël en de Palestijnse Gebieden erop gaan toezien dat de afspraken worden nagekomen.

De Amerikaanse president Joe Biden maakte Netanyahu woensdag duidelijk „aanzienlijke de-escalatie” te verwachten, zodat naar een bestand kon worden toegewerkt. VN-chef António Guterres zei donderdag dat de beschietingen „onmiddellijk” moeten stoppen en toonde zich geschokt over de Israëlische bombardementen op de Gazastrook. Hij noemde dat gebied „de hel op aarde voor kinderen.”