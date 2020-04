Brand in woonzorgcomplex met coronapatiënten Tilburg, bewoners op straat

Het gaat om centrum Reyshoeve. De vlammen sloegen rond het middaguur uit de bovenste verdieping van het gebouw. Op dit moment lijkt de brand nog niet uit.

Bewoners van zeker twaalf appartementen worden geëvacueerd, zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Dat komt vooral door de rook. „Daar zijn we nu mee bezig.”

Vijf ambulances zijn opgeroepen en ook twee traumahelikopters zijn onderweg. „Dat is allemaal preventief”, aldus de Veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Bewoners worden, steunend op anderen, in veiligheid gebracht. Ⓒ MaRicMedia

In vier afdelingen van het zorgcomplex is corona vastgesteld, zo staat te lezen op de website van De Wever, en wordt bevestigd door een woordvoerder. In welke afdeling de brand precies woedt, kon de woordvoerder niet aangeven.

Later meer.