Vier bewoners verzorgingshuis in ziekenhuis na felle brand

De vlammen sloegen rond het middaguur uit de bovenste verdieping van het gebouw. Twaalf appartementen werden daarop geëvacueerd. Een politiewoordvoerder laat weten dat de brand begon in de woning van een echtpaar. „Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.”

Corona

Bij de groots opgezette hulpverlening kwamen ook twee traumahelikopters ter plaatse, maar zij hoefden geen patiënten te vervoeren. Eén van de vier gewonden is volgens de politiewoordvoerder in ernstige toestand naar het ziekenhuis vervoerd: „Op het getroffen gedeelte van het complex was één geval van corona bekend. Die persoon had dus al last van zijn longen en daar heeft de rookontwikkeling geen goed aan gedaan. Bij de hulpverlening aan deze persoon zijn vanzelfsprekend alle extra veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met het risico op besmetting. Het slachtoffer is meteen naar de intensive care-afdeling van het ziekenhuis gebracht. Naast deze persoon zijn er nog drie slachtoffers – waaronder het echtpaar - naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun verwondingen is niets bekend.”

Ⓒ Toby de Kort / MaRicMedia

Een onbekend aantal personeelsleden is per ambulance of op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan omdat ze last hadden van hun luchtwegen in verband met het inademen van rook.

Evacuatie

In totaal werden er bij de brand 44 bewoners geëvacueerd. Daarvan werd een dertigtal bewoners tijdelijk opgevangen in het nabijgelegen gebouw van een scoutingvereniging. Toen het werk van de brandweer er omstreeks 14.30 uur op zat, werden deze bewoners weer teruggebracht naar de Reyshoeve. „Daar werden ze weer opgevangen in gemeenschappelijke ruimtes. Gezien de zorg en medicijnen die zij nodig hebben, was dat praktischer dan in het gebouw van de scouting.”

Bewoners worden, steunend op anderen, in veiligheid gebracht. Ⓒ MaRicMedia

Wanneer en of het grootste gedeelte van de geëvacueerde bewoners terug naar hun woning kunnen, is niet bekend: „Momenteel wordt de brand onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar eventuele schade aan de constructie en rookschade. De woningen zijn dus nog niet vrijgegeven.”

De hulpdiensten kwamen massaal en snel in actie nadat de brand gemeld werd. Onder meer zes ambulances, meerdere brandweervoertuigen, de twee traumahelikopters en een groot aantal politiemensen kwamen ter plekke. „Er is meteen massaal opgeschaald omdat het een verzorgingshuis is met kwetsbare mensen in de risicogroep betreft, ook vanuit het oogpunt van corona. We kregen daarbij spontaan hulp van allerlei mensen, zoals leden van het Buurtpreventieteam die als verkeersregelaars aan de slag gingen en een glazenwasser die assistentie kon verlenen. Daar zijn we heel dankbaar voor”, aldus de politiewoordvoerder.

Grote toeloop

De omgeving werd breed afgezet maar toch kwamen nog veel mensen een kijkje nemen. Daar was de politie niet blij mee: „Maar gelukkig hebben we een hele grote toeloop, zoals normaal bij branden, dichtbij de locatie weten te voorkomen. Op sommige plekken buiten het afgezette gebied kwamen toch groepen mensen samen en hield niet iedereen zich aan de RIVM-voorschriften. Onverstandig, maar niet te voorkomen. Wij konden daar op dat moment ook niet op handhaven, maar hebben onder meer via Burgernet opgeroepen om de regels in acht te nemen. Veel mensen deden dat wel, maar sommigen ook weer niet. Dat is dan hun eigen verantwoordelijkheid, wij hadden op dat moment andere prioriteiten.”