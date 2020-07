’Drie jongens uit Noordzee gered, Reddingsbrigade was net aan het oefenen’

De drie Nederlandse jongens gingen rond 19.30 uur het water in, en kwamen in een grote geul terecht, beschrijft het Noordhollands Dagblad. Er was sprake van sterke stroming. Het drietal werd meegesleurd en toen ze eenmaal uit de stroom wisten te komen, waren ze honderd meter van de kust weggedreven.

De strandwachten van de Reddingsbrigade gingen met rescue boards de zee in, de reddingswerkers van de KNRM kwamen met een boot. De jongens konden aan boord worden getrokken en zijn op het strand door ambulancepersoneel opgevangen.

Net bezig met oefening

De jongens zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Volgens het Noordhollands Dagblad waren de lifeguards van de Reddingsbrigade op het strand van Callantsoog aan het oefenen toen de drie jongens in de sterke stroming terechtkwamen. Zo konden ze snel handelen.

Duitsers

Eerder op de avond was een stel Duitsers eveneens in de problemen gekomen door de sterke stroming. Zij konden door een strandpaviljoenhouder worden gered.