Aanstaande vader (28) dood door exploderend ’gender reveal’-apparaat

Internationale media waaronder The New York Times, NBC News, Daily Mail en de BBC berichten over het incident.

Christopher Pekny (28) uit het plaatsje Liberty zette het betreffende apparaat zelf in elkaar. Zondagmiddag ontplofte het. Christopher overleed. Zijn broer Michael (27) raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

De politie in New York onderzoekt de explosie. Een woordvoerder vertelde tegen de New York Times dat het ontplofte apparaat ’een soort pijp’ was.

De oudste broer van het slachtoffer, Peter Pekny Jr, beschrijft het incident als ’het meest bizarre der bizarre incidenten’.

Gender reveal is gevaarlijk

Gender reveal-feestjes zijn de laatste jaren een hip fenomeen waarin het geslacht van de ongeboren baby wordt gedeeld met vrienden en familie. Doorgaans wordt daarbij een shooter afgeschoten waaruit roze of blauwe snippers vallen, een doek onthuld of met ballonnen gewerkt, of rookbommen en vuurwerk afgestoken.

Maar gender reveal-feesten lopen niet zelden fout af. Amerikanen willen namelijk ’groot, groter, grootst’. De BBC spreekt van ’een serie aan catastrofes’ die gelinkt wordt aan megalomane versies van het feest, waarbij ook eerder dodelijke slachtoffers vielen.

Een man uit Michigan werd eerder deze maand gedood nadat hij werd getroffen door granaatscherven van ’een klein kanon-achtig apparaat’ afgevuurd tijdens een babyshower, aldus de politie. Daarnaast zouden gender reveal-feesten bosbranden in Arizona (2017) en Californië (december 2020) hebben veroorzaakt. Bij de laatste brand in El Dorado vluchtten honderden mensen hun huizen uit en hield het vuur de regio een week lang in zijn greep.