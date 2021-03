Minister De Jonge somber: ’Perspectief zorgelijk en onzeker’

De toon van D66-ministers is dinsdag een stuk somberder dan het optimisme van afgelopen vrijdag. „De cijfers zijn niet erg hoopgevend”, zegt partijleider en minister Kaag, die vrijdag nog stelde dat de avondklok ’heel snel’ eraf moest.

Op die uitspraken kwam ze volgens betrokkenen afgelopen weekend al terug. De toon van Kaag was dinsdagochtend heel anders dan vrijdag. „De cijfers zijn niet erg hoopgevend”, sluit ze zich nu aan bij de boodschap die andere ministers vrijdag al lieten horen. „Het wetenschappelijk beeld is altijd leidend”, zegt Kaag nu, al blijft ze erop wijzen dat er ’ook moet worden gekeken’ naar berichten uit de maatschappij en die van burgemeesters over de handhaafbaarheid.

Ook D66-minister Van Engelshoven (Onderwijs) slaat een andere toon aan. Vrijdag stelde ze nog dat ’alle redenen’ er waren om het hoger onderwijs deels open te laten gaan. Nu ziet ze dat ’op korte termijn’ niet gebeuren en wil ze ’geen moment plakken’ op wanneer studenten wel weer naar de hogeschool of de universiteit kunnen.

Sigrid Kaag(D66) na haar gesprek in de Tweede Kamer voor een gesprek met verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren. Ⓒ ANP

Streep door meivakantie

Het kabinet besluit dinsdag over de coronamaatregelen. De verwachting is dat de met potlood ingetekende versoepelingen voor hoger onderwijs en terrassen van tafel gaan, er een streep kan door de meivakantie in het buitenland en de avondklok wordt verlengd. Die gaat mogelijk wel een uurtje later, vanaf 10 uur ’s avonds, gelden. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) plaatst daar wel kanttekeningen bij. „In dat geval zullen we iets van de effectiviteit verliezen.”

’Fingers crossed’ voor scholen

De basis- en middelbare scholen lijken voorlopig wel gewoon open te kunnen blijven. Maar het is de komende tijd wel ’fingers crossed’, zegt onderwijsminister Slob. Het aantal besmettingen onder kinderen loopt namelijk wel voorzichtig op. „Je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren”, houdt Slob dan ook een kleine slag om de arm.