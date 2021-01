Man gooit harde schijf met bitcoins weg, biedt gemeente 58 mln om ’m op te graven

James Howells had 7.500 bitcoins opgeslagen op een schijf die hij in 2013 per ongeluk heeft weggegooid. Als hij de schijf vindt, is hij bereid om 25 procent van de waarde te doneren aan het bestuur van zijn geboortestad Newport in Zuid-Wales. Volgens Howells kan het geld mensen helpen die hard zijn getroffen door het coronavirus. „Hoe geweldig zou het zijn als ik iedereen in de stad een paar honderd pond geef”, zegt Howells tegen de BBC.

De man kocht de bitcoins in 2009, maar de harde schijf met daarop het fortuin belandde in een la nadat hij drinken over zijn laptop had gemorst. Toen hij de schijf in 2013 weggooide, waren de bitcoins zo’n 5 miljoen euro waard. Inmiddels is waarde van de valuta zo gestegen dat deze bijna 50 keer zo hoog is.

Howells zou de gemeente al meerdere keren om toestemming hebben gevraagd de stortplaats te mogen doorzoeken, maar zonder succes. „Ik bood ze 10 procent van de waarde, maar dat wilde de gemeente niet”, aldus Howells. Nu de waarde nog meer is gestegen, heeft Howells het bod opgeschroefd naar 25 procent.

Als hij toestemming krijg, is hij van plan een ’professioneel team’ in te schakelen om te helpen bij de zoektocht naar de harde schijf. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er inderdaad meerdere keren contact is geweest met Howells, maar „dat de kosten van het storten, opslaan en verwerken van het afval op kan lopen tot miljoenen, zonder enige garantie dat de harde schijf ook daadwerkelijk wordt gevonden”.