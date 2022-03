Rechtse kandidaat Éric Zemmour betaalt hoge prijs voor Poetin-adoratie

De oorlog in Oekraïne is voor Éric Zemmour ‘een nachtmerrie’, liet een lid van zijn campagneteam aan Franse media weten. De presidentskandidaat deelde veertien dagen geleden nog de tweede plaats in de peilingen met zijn rechtse concurrenten Marine Le Pen en de Valérie Pécresse. In de poll van opinie-instituut Ifop stonden zij toen alle drie op 16 procent. Sinds Vladimir Poetin Oekraïne binnenviel zakte ‘Le Z’ naar 12,5 procent.

Sancties

Eerdere uitspraken over de Russische president en zijn intenties komen als een boemerang terug. Zo beweerde Zemmour in december nog dat hij zeker wist dat Poetin Oekraïne niet zou aanvallen. Hij veroordeelt de inval wel, maar is tegen de sancties die aan Moskou zijn opgelegd en de wapenleveranties aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ook een uitspraak uit 2018, toen hij zei dat hij ‘droomt van een Franse Poetin’, wordt hem kwalijk genomen.

Om coherent te blijven – volgens Zemmour is immigratie de oorzaak van alle problemen in Frankrijk – liet de kandidaat weten dat Oekraïense vluchtelingen wat hem betreft niet welkom zijn. In een campagnebijeenkomst in Toulon zondag probeerde hij dat standpunt af te zwakken. De leider van Reconquête! maakte daar ook bekend dat Marion Maréchal, het nichtje van Marine Le Pen, overloopt naar zijn partij. Maar de vraag is wat dat uithaalt: ook al is zij populair onder de rechtse kiezer, uiteindelijk draait het om hem.

Macron

Emmanuel Macron blijft stijgen in de Ifop-poll. Hij had een kwart van de kiezers achter zich, maar tikt inmiddels de 30 procent aan. De Fransen zijn tevreden over zijn handelen en zien toch liever hem in het Kremlin onderhandelen dan of Marine Le Pen.

Ook al bezocht zij de Russische president in 2017, Le Pen is niet zo’n Poetin-fan als Zemmour. Zij liet direct weten dat Oekraïners welkom zijn in Frankrijk. Haar ex-geliefde Louis Aliot, burgemeester van de Zuid-Franse stad Perpignan, haalde met een bus tientallen vluchtelingen op bij de Pools-Oekraïense grens.