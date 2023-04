Franse spiderman (60) klimt met blote handen wolkenkrabber op

Nieuwsorganisatie Reuters zond de riskante beklimming van 38 verdiepingen - zonder vangnet - live uit op sociale media. Robert ging alleen met zijn blote handen en een paar klimschoenen de uitdaging aan. „Ik ben hier om mijn steun te betuigen aan degenen die tegen de pensioenhervormingen zijn”, vertelde hij aan een verslaggever vlak voor hij aan de klim van zo’n 150 meter begon.

Ook Robert zal nog een paar jaar langer door moeten werken door de plannen van Macron. Door de coronacrisis kreeg hij al een terugslag in zijn inkomen, zei hij. De 60-jarige waaghals beklom al eens de Eiffeltoren en de beroemde Burj Khalifa-wolkenkrabber in Dubai, maar liet ook tientallen andere torenhoge gebouwen niet links liggen.

In Franse steden gingen deze week opnieuw mensen de straat op. De protesten ontstonden onder meer spontaan na een tv-toespraak maandagavond van de Franse president Emmanuel Macron.

Op beelden op sociale media was te zien hoe in onder meer Parijs voorwerpen op straat werden gegooid en de politie ingreep. In Lyon werd brand gesticht bij een politiebureau en de deur van het gemeentehuis van het 1e arrondissement geforceerd, waarna demonstranten naar binnen gingen.

Kritiek

Macron, die eerder in zijn tv-toespraak al had gezegd dat hij de woede van het volk snapt, beloofde eerder deze week via Twitter opnieuw „het land weer op te bouwen” en „niet toe te geven aan de verdeeldheid.” Op zijn toespraak was eerder felle kritiek. Vakbondsleider Sophie Binet zei dat die „door ChatGPT geschreven had kunnen zijn.” Belangrijke oppositieleiders vonden dat Macron „buiten de realiteit” staat.