De F-35: van probleemkind tot paradepaardje

De eerste Nederlandse F-35-vlieger, luitenant-kolonel Laurens Jan Vijge. Ⓒ Willem Helfferich

Aan de F-35, waarvan het eerste exemplaar dat in ons land wordt gestationeerd vandaag op Leeuwarden landt, is alles buitencategorie. Van de capaciteiten tot de tijd en het budget die met de ontwikkeling waren gemoeid. Het toestel was een probleemkind dat nu het ultieme in zijn soort lijkt te worden.