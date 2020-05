LIVE | GGD gaat alle medewerkers slachthuis Helmond testen op corona

De GGD gaat alle medewerkers van een varkensslachthuis in Helmond testen op het coronavirus. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na berichtgeving door RTL Nieuws.

Twee keurmeesters en een dierenarts van de NVWA die in Helmond werken, zijn positief getest op Covid-19. De woordvoerder van de NVWA kon niet zeggen hoelang het onderzoek gaat duren.

In een slachterij in Groenlo zijn 600 medewerkers twee weken thuis in quarantaine gegaan. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland besloot daartoe na overleg met de GGD. De GGD had eerder bekendgemaakt dat 45 medewerkers positief waren getest op corona. De thuisquarantaine moet voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid.

Lees hier de live-blog van donderdag 21 mei terug.

