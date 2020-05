LIVE | Opnieuw meer coronabesmettingen in België

In België zijn voor de tweede dag op rij weer meer dan tweehonderd nieuwe gevallen van besmetting met het coronavirus gerapporteerd. Het afgelopen etmaal waren het er 276, terwijl het er een dag eerder 252 waren. Het totale aantal bevestigde besmette personen staat op 56.511.

In de ziekenhuizen liggen momenteel 1415 coronapatiënten. In 24 uur waren er 56 nieuwe opnames. De druk op de afdelingen intensive care neemt verder af. Er worden nu 268 patiënten behandeld op de ic, negen minder dan een dag eerder.

In België zijn in totaal 9212 (vermoedelijke) sterfgevallen door Covid-19 gemeld, een stijging van 26 in het afgelopen etmaal.

De trends gaan verder in dalende lijn, concluderen de gezondheidsautoriteiten. Mogelijk wordt vrijdag besloten dat er over een week meer kinderen naar school kunnen. Ook wordt besproken of jongeren naar een zomerkamp mogen.

