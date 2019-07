Plofkraak in Venlo: ’Ik dacht dat de bliksem insloeg’

Er raakte niemand gewond, maar er sneuvelden wel verschillende ruiten in de omgeving. Ongeveer tachtig woningen werden ontruimd, omdat de politie niet zeker wist of er nog explosieven aanwezig waren. Ook gasten van het nabij gelegen hotel American moesten opgevangen worden.

Niels Winter was zelf al zijn appartement uitgegaan. „Ik wilde weten wat er aan de hand was natuurlijk. Dit kan dus gebeuren als je bij een pinautomaat woont. Wat doe je eraan? De kans dat het gebeurt is al klein en dat je gewond raakt is nog kleiner. Dus er ben er niet zo gestresst over. Je kunt het wel beter beveiligen allemaal. maar dan gebruiken ze misschien nog zwaardere explosieven. En dan wordt het echt gevaarlijk”, aldus de 25-jarige Venlonaar.

Ⓒ ANP

De Explosieven Opruimingsdienst heeft inmiddels de locatie veilig verklaard en bewoners en hotelgasten mogen weer naar binnen.

Twee mannen op een scooter zijn na de ontploffing weggereden, vermoedelijk de daders. Van hen ontbreekt nog elk spoor.