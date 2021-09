Cameratoezicht in slachthuizen straks verplicht

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat 86 procent van de toezichthoudende dierenartsen in slachthuizen positieve effecten ziet voor het dierenwelzijn door cameratoezicht. Zo’n negentig middelgrote en grote slachthuizen werken al met vrijwillig cameratoezicht.

De NVWA constateerde in de eerste helft van dit jaar 129 onregelmatigheden op basis van camerabeelden. Daarvan zijn er 28 zo ernstig, dat hierover werd gerapporteerd, gewaarschuwd of beboet.

Zo zijn onder meer ’niet transportwaardige liggende runderen’ aangevoerd, kregen dieren die langer dan twaalf uur moesten wachten geen eten, zijn mishandelingen geregistreerd en werd een schaap voor dood achtergelaten op een losperron. Ook was te zien dat een rund, terwijl er nog tekenen van leven waren, te vroeg werd geslacht.

’Slimme camera’s’

De toezichthouders hebben het beeld dat bij de slachthuizen waar cameratoezicht is, meer aandacht is voor dierenwelzijn. „Ze verwachten dat de aanwezigheid van cameratoezicht in de toekomst de aandacht voor dierenwelzijn bij zowel grote als middelgrote slachthuizen op een hoger niveau zal houden”, zo staat in een rapportage.

Nu zijn de slachthuisbazen eigenaar van de beelden en kan slechts in de slachthuizen zelf worden ’teruggekeken’. Dit levert veel capaciteitsproblemen op bij de toezichthouders. De inspecteurs pleiten er daarom voor beelden op afstand te kunnen bekijken. Ook zouden meer ’slimme camera’s’ op meerdere plaatsen moeten worden gehangen.

Eerder dit jaar raakte slachthuis Gosschalk in Epe in opspraak toen uit undercoverbeelden naar voren kwam dat medewerkers dieren mishandelden. Het bedrijf is inmiddels, nadat het tal van verbeteringen had moeten doorvoeren, heropend. Een van de maatregelen was het verplicht ophangen van camera’s.