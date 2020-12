Grens VK en Frankrijk vanaf woensdag weer open voor vrachtverkeer

Buitenland

Havenbaas Calais: Brexit hoeft niet te leiden tot grenschaos

De Brexit hoeft niet te leiden tot chaos in de drukke haven van Calais. Dat zei havenbaas Jean-Marc Puissesseau, die benadrukte dat het wel noodzakelijk is dat bedrijven procedures goed volgen. „Brexit is geen synoniem van chaos. Het is geen synoniem van files”, zei Puissesseau tegen persbureau Reut...