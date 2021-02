Oude brandweerbus als leenauto meegegeven in Amsterdam

„De bus bleek al sinds 2012 niet meer van de brandweer en werd nu door een garagebedrijf als leenauto aan een burger uitgeleend. Als je een oude brandweerbus koopt moet je de striping, blauwe zwaailichten en sirene verwijderen”, zo schrijft de politie op Instagram.

Behalve als leenauto werd de bus ook nog eens aangeboden om de avondklok te kunnen omzeilen.

Bekeuring

De bestuurder heeft een bekeuring gehad omdat hij rondreed met de blauwe signalering aan.

De signalering is in beslag genomen en de eigenaar van de bus heeft twee weken de tijd gekregen om alle signalering te verwijderen en in te leveren. Daarnaast is er bij de handhavende instantie melding gemaakt omtrent misbruik van de (beschermde) striping.

Stichting