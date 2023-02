Miljoenen gevoelige gegevens gestolen bij bedrijven en instellingen: drie mannen opgepakt

Twee van de verdachten zijn na hun aanhouding direct in alle beperkingen gegaan, meldt de politie. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Vanwege deze maatregel en om het onderzoek niet te verstoren, zijn de aanhoudingen donderdag pas naar buiten gebracht.

Duizenden bedrijven en instellingen waren slachtoffer van de vermeende cybercriminelen, zowel nationaal als internationaal. „Tientallen miljoenen privacygevoelige persoonsgegevens zijn als gevolg van deze diefstal en handel in handen van criminelen gekomen.”

Bitcoins

Het politie-onderzoek wijst op ’een zeer geraffineerde werkwijze’. „Nadat illegaal toegang is verkregen tot de data op de systemen van de getroffen bedrijven, krijgen deze bedrijven een dreigend bericht per e-mail met de mededeling dat ze moeten betalen in bitcoins. Betaalt een bedrijf niet, dan wordt gedreigd de digitale infrastructuur van het bedrijf te vernielen of de gegevens openbaar te maken.”

Volgens de politie gingen veel bedrijven vervolgens over tot betaling in de hoop de schade te beperken. De totaalschade voor bedrijven loopt in de miljoenen. Er werden bedragen geëist van tussen de 100.000 en 700.000 euro. „Bovendien is in veel gevallen de gestolen data alsnog online verkocht, ook al hebben de getroffen bedrijven betaald. De hoofdverdachte heeft vermoedelijk in de afgelopen jaren een crimineel inkomen gehad van 2,5 miljoen euro.”

De data betreft tientallen miljoenen privacygevoelige gegevens van namen, adressen en telefoonnummers tot aan geboortedata, bankrekeningnummers, creditcards, wachtwoorden, kentekens, BSN-nummers of paspoortgegevens. „Informatie die goud waard is voor criminelen.”

Met al die informatie weten criminelen betrouwbaarder over te komen bij hun slachtoffers, aldus de politie. „Op straat zoeken en observeren is niet meer nodig. Een druk op de knop achter de computer is voldoende.”