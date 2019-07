Ongeloof over grafschennis op Joodse begraafplaats

Flip Strootman heeft het openliggende graf gezien. Ⓒ Jos Schuurman

VLAGTWEDDE - Het trieste nieuws over het vermoedelijke respectloos graven in een joods graf in het buurtschap Hebrecht (Vlagtwedde) is in Groningen met ongeloof ontvangen. Het graf uit de jaren veertig van de vorige eeuw is er een van ongeveer dertig op een kleine joodse begraafplaats in het landelijke gebied nabij de Duitse grens.