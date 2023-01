Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Jacht op Biden geopend na vondst geheime documenten: wat gaat er nu gebeuren?

Door Tomasz Blom Kopieer naar clipboard

Het Witte Huis heeft de vondst van de papieren die stammen uit Bidens tijd als vicepresident bevestigd, maar over de inhoud is niets bekendgemaakt. Ⓒ ANP/HH

Washington - De vondst van overheidsdocumenten in het huis en een privékantoor van Joe Biden heeft de Amerikaanse president in een lastig parket gebracht. Een speciaal aanklager is inmiddels aangesteld om onderzoek te doen. De Republikeinen ruiken bloed.