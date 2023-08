Dokters vinden levende worm van acht centimeter in hersenen van Australische vrouw

Een vrouw uit het Australische New South Wales werd begin 2021 opgenomen in een ziekenhuis wegens buikpijn, diarree, een droge hoest, koorts en overmatig zweten. Een jaar later werd de 64-jarige vrouw ook vergeetachtig en depressief. Uit een MRI-scan van haar hersenen bleek dat een operatie nodig was. „Maar niemand had toen verwacht dat we een worm zouden aantreffen”, zegt Sanjaya Senanayake, een dokter gespecialiseerd in infectieziekten in het ziekenhuis van Canberra.

Bij die ingreep werd een levende parasitaire worm van maar liefst acht centimeter lang uit de hersenen van de patiënte gehaald. „Je gelooft nooit wat ik zonet in de hersenen van deze vrouw heb aangetroffen: het leeft en kronkelt”, verklaarde de behandelende neurochirurg aan Senanayake.

Uitwerpselen van python

Het dier werd opgestuurd naar een laboratorium dat veel ervaring heeft met parasieten, meldt de Britse krant The Guardian. Het bleek te gaan om ophidascaris robertsi, een worm die doorgaans wordt aangetroffen bij pythons.

De vrouw blijkt de eerste mens ter wereld waarbij de parasiet werd aangetroffen. In de buurt van haar woonplaats zijn heel wat pythons te vinden. Wetenschappers vermoeden dat ze besmet is geraakt na het eten van groenten of door het aanraken van gras, dat in aanraking is gekomen met uitwerpselen van een python. De vrouw verkeert inmiddels in goede gezondheid, maar blijft onder behandeling.