Premium Het beste van De Telegraaf

Opluchting bij nabestaanden Renée die werd opgegeten door Japanse kannibaal: ’Hij wilde altijd aandacht’

Door Henk Runhaar Kopieer naar clipboard

Kannibaal Sagawa groeide uit tot cultheld in Japan. Ⓒ AFP

Het overlijden van de man die in 1981 studente Renée Hartevelt uit Heemstede doodschoot, verkrachtte en deels opat, zorgt voor opluchting bij haar familie. „We zijn écht opgelucht. We hopen dat het nu eindelijk ophoudt. Het is al 41 jaar geleden. Die man had de drang telkens in de aandacht te komen.”