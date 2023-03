Mysterieuze diefstal: enorme schedel potvis spoorloos verdwenen

De mensen achter het Killer Whale Museum in het toeristische plaatsje Eden - zo’n 400 kilometer ten zuiden van Sydney - staan voor een raadsel. Hoe is iemand erin geslaagd het enorme gevaarte ongemerkt weg te nemen? „We zitten hier midden in een woonwijk, dus iemand moet iets iets gezien hebben”, aldus de conservator Angela George. „We zijn met stomheid geslagen. Waarom zou iemand zoiets willen stelen?”

De schedel werd decennia geleden gevonden in de netten van vissers, die het vervolgens aan het museum schonken. Tijdens werkzaamheden in het museum werd de schedel recentelijk naar buiten verplaatst. „Het gevaarte is enorm zwaar, dus het kan nooit het werk zijn geweest van één dief”, aldus George.

De politie onderzoekt de mysterieuze diefstal en roept getuigen op zich te melden.