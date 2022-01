Oud-soldaten balen van ’nepveteranen’ bij coronademonstraties: 'Dit is anarchie'

Binnenland

Colombiaan (24) opgepakt op Schiphol na vondst dode man Den Haag in november

Een 24-jarige man uit Colombia is vrijdag op vliegveld Schiphol aangehouden in het onderzoek naar de dood gevonden man in een woning in Den Haag in november vorig jaar. De 48-jarige man, die ook Colombiaans was, lag mogelijk al enige tijd dood in de woning. De politie liet destijds al weten uit te g...