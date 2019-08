Politie in Assen schiet man neer

De politie kwam om nog onduidelijke reden ter plaatse aan de Rolderstraat. Daarbij werden drie mannen aangehouden. Een van hen droeg een vuurwapen. Aanvankelijk loste de politie een waarschuwingsschot, maar uiteindelijk schoten de agenten de man neer.

De neergeschoten man raakte gewond, maar niet levensbedreigend. De Rijksrecherche doet, zoals gebruikelijk als de politie iemand neerschiet, onderzoek.

De Rolderstraat is afgezet. Forensische experts van de politie doen onderzoek naar eventuele sporen. „Graag komen we in contact met mensen die iets van het incident hebben gezien”, meldt de politie nog.

Twee maanden geleden werd een 32-jarige man neergeschoten in dezelfde straat. Hij overleed aan zijn verwondingen. Bewoners vragen zich na het nieuwste incident op sociale media af hoe veilig de straat nog is.

