Verdriet, tranen en verbijstering bij vernield monument Hoorn

Jan van der Gracht troost Miranda Mullens bij de vernielde Vlinderrots. Ⓒ Robert Vinkenborg / De Telegraaf

Hoorn - ,,Nabestaanden bellen elkaar huilend op. We zoeken troost bij elkaar. Dit is zo rauw, verbijsterend en naar’’, vertelt Wanda Beemsterboer. De moord op haar 20-jarige dochter Nadine was de trieste aanleiding om het monument De Vlinderrots voor geweldslachtoffers uit het hele land op te richten. Een verwarde man vernielde maandagavond het monument in Hoorn. ,,Dit is echt heel heftig allemaal.’’