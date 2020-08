Alwyn draagt maand eendenei op lichaam, nu is er een kuiken geboren

Het begon allemaal toen hij door zijn volgers van zijn YouTube-kanaal A Chick Called Albert uitgedaagd werd om een eendenei uit te broeden. „Al van kinds af aan vroeg ik me af of ik een ei kon uitbroeden met mijn lichaam”, zo vertelt hij aan Editie NL. Hij droeg het ei in een speciaal gemaakt bakje van karton en schuimrubber dat hij met een riem tegen zijn buik bond.

„Het leek wel of ik zwanger was, ik voelde echt dat ik iets op mijn buik had wat ik moest beschermen.” Alwyn droeg het ei 29,5 dag bij zich voordat het kuikentje zich roerde. „Ik voelde dat het kuiken een gaatje maakte om extra zuurstof te krijgen. Toen was ik dat het zou gebeuren.”

Ⓒ Screenshot A Chick Called Albert

Het kuiken heeft de naam Wiebel gekregen. De trotse ’vader’ was, zoals het hoort, ontroerd tijdens de bevalling. „Het is toch bijzonder dat je dat - met alleen maar je lichaamswarmte - voor elkaar krijgt.”

Alwyn houdt het kuiken zelf en heeft al een vijver en een vriendje voor ’zijn kind’ geregeld. „Anders loopt ze de hele dag achter me aan.”