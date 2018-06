Charles Manson overleden: anti-hippie overleeft cel niet

Manson, geboren in 1934 tijdens het dieptepunt van de crisisjaren, was een kruimelcrimineel die in 1967 tijdens de zogenaamde Summer of Love naar San Francisco verhuisde. Hij installeerde zich in Ashbury Heights, de wijk van de hippiehoofdstad waar de meeste bloemenkinderen leefden, en ontwikkelde zich daar tot een soort satanistische goeroe.

Commune

Hij verzamelde een groep voornamelijk jonge vrouwen om zich heen en die commune kreeg The Family als naam. In navolging van andere bekende hippies zoals Ken Kesey kocht de groep een oude schoolbus, om daarmee het land door te rijden. Aan het eind van de liefdeszomer streek de Familie neer in Los Angeles.

Het meest recente beeld van Manson, van afgelopen augustus. Ⓒ AFP

Daar kreeg Manson via de vrouwelijke leden van zijn Familie snel toegang tot de hogere showbizkringen van Hollywood. Hij leerde onder meer Beach Boy Dennis Wilson en muziekproducent Terry Melcher kennen. In die periode kwam The White Album van The Beatles uit en met name het nummer Helter Skelter had grote invloed op Manson. Dat liedje gaat over een kermisattractie, maar hij dacht zelf dat het verwees naar een op handen zijnde rassenoorlog. Dit waanbeeld nam zijn leven over en leidde tot een serie moordpartijen, waarvan de moord op Sharon Tate de bekendste was.

Afgeslacht

Tate was overigens het slachtoffer van een persoonsverwisseling. Manson wilde met zijn Family een album opnemen dat Melcher zou moeten produceren, maar toen de producent een afspraak niet nakwam, stuurde Manson enkele Familieleden naar diens huis om er iedereen te vermoorden. Melcher had zijn huis echter verhuurd aan Roman Polanski en zijn vriendin Sharon Tate. De Poolse filmregisseur was die avond niet thuis, maar Tate en vier anderen wel, en zij werden op gruwelijke wijze afgeslacht.

Sharon Tate Ⓒ AFP

Manson werd uiteindelijk veroordeeld tot negen keer levenslang voor zijn betrokkenheid bij de verschillende moorden. Ook in de gevangenis bleef hij een cultfiguur en wist hij nog regelmatig de voorpagina’s te halen door spraakmakende uitspraken in interviews, begeleid door foto’s waarop de swastikatatoeage tussen zijn ogen goed zichtbaar was. Hij vroeg meermaals om gratie of vervroegde vrijlating, maar daar bleef hij in de ogen van Justitie te gevaarlijk voor.

Wat hij mankeerde werd niet bekendgemaakt.