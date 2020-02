Dijkdoorgangen afgesloten om hoogwater

De kades in Harlingen kwamen afgelopen maand ook al onder water te staan door hoogwater en harde wind. Ⓒ CAMJO media / Robert Jan Boonstra

DELFZIJL - Vanwege hoogwater op zee zijn de dijkdoorgangen bij Delfzijl maandagochtend vanaf 8.00 uur afgesloten. Dat meldt het waterschap Noorderzijlvest. Rijkswaterstaat verwacht om 12.30 uur een peil van 3,5 meter boven NAP. De haven van Delfzijl is tijdelijk dicht. Het verkeer wordt met borden omgeleid. In Delfzijl sluiten de dijkdoorgangen altijd bij een verwacht waterpeil op zee van 3 meter of hoger boven NAP.