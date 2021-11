Duitsland vormt met vier andere lidstaten coalitie tegen kernenergie

Binnenkort hakt de Europese Commissie een knoop door. Na een stevige lobby onder leiding van Frankrijk heeft Brussel laten weten welwillend te kijken naar toevoeging van kernenergie én aardgas aan de groene lijst. De bouw van een nieuwe kerncentrale mag dan door investeerders worden gezien als een duurzame belegging.

Klimaatministers van Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Denemarken en Portugal zijn fel tegen deze ontwikkeling en grijpen de klimaattop in Glasgow aan om tegen te sputteren. „Veel spaarders en beleggers verliezen vertrouwen in financiële producten die als ’duurzaam’ op de markt worden gebracht als ze moeten vrezen dat ze via deze producten activiteiten op het gebied van kernenergie financieren”, schrijft de anti-nucleaire coalitie.

Kernenergie vormt al jaren een splijtzwam in de EU. Luxemburg en Oostenrijk zijn de felste tegenstanders. België neemt binnenkort een besluit over een kernuitstap. Bij onze zuiderburen wil de minister van de Groenen opvallend genoeg nieuwe aardgascentrales bouwen om het gat in de energieproductie op te vangen. Frankrijk wil juist fors investeren in meer kernenergie.

Den Haag heeft zich onder druk van een meerderheid van de Tweede Kamer aangesloten bij de Franse lobby. Meerdere EU-lidstaten denken dat de klimaatdoelen onhaalbaar zijn zonder een rol voor kernenergie. Formerende partijen VVD en CDA willen graag een of meerdere kerncentrales bouwen in Nederland. Het groene stempel kan het makkelijker maken om de financiering van een nieuwe reactor rond te krijgen.