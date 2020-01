Donnie 23 jaar na dubbele moord toch nog geëxcecuteerd

Donnie Lance kreeg een dodelijke injectie in Jackson Penitentiary in het zuidoosten van Amerika. Van de mogelijkheid een laatste verklaring af te leggen, maakte hij geen gebruik.

In zijn laatste uren kwamen vijftien familieleden, een vriend en drie advocaten afscheid van hem nemen.

Lance werd veroordeeld tot de doodstraf omdat hij in 1997 een kogel door het hoofd schoot van de nieuwe vriend Dwight "Butch" Wood Jr van zijn ex-vrouw Sabrina "Joy" Lance en haar met zijn geweer sloeg tot ze eraan bezweek.

Volgens de aanklager had de gewelddadige echtgenoot er herhaaldelijk mee gedreigd dat hij Joy zou vermoorden als ze hem zou verlaten, en herhaalde hij zijn bedreigingen na hun breuk. Hij vroeg naar verluidt ook aan een kennis hoeveel het zou kosten om het nieuwe paar te laten vermoorden.

Laatste maaltijd

Voor de laatste maaltijd voor de executie koos de Amerikaan een chili steak burger met franse frietjes, uienringen mosterd ketchup en een frisdrank.

Donnie Lance heeft de feiten altijd ontkend en volgens zijn advocaten was er weinig bewijs. Er is nooit een pistool of bloed van Donnie gevonden.

Zijn advocaten hebben meerdere malen tevergeefs geprobeerd hem te redden. Ook de inmiddels volwassen zoon en dochter pleitten zelfs op het laatste moment om hun vader in leven te laten.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof wees woensdag een verzoek af om de uitvoering van de doodstraf te schorsen.

Donnie Lance is de tweede veroordeelde die dit jaar in de Verenigde Staten is geëxecuteerd.