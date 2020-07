Dochter Nelson Mandela op 59-jarige leeftijd overleden

Zindzi Mandela, de dochter van Nelson Mandela, bij premiere van de film "Mandela: Long Walk to Freedom" in London. Ⓒ AP

JOHANNESBURG - Een dochter van de wijlen Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van regeringspartij ANC bekendgemaakt. Volgens de omroep SABC overleed Zindzi Mandela in een ziekenhuis in Johannesburg, de doodsoorzaak is nog onbekend.