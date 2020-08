Justitie na beschieting advocatenbureau: we doen al veel

De beschieting van het advocatenkantoor raakt ook in politiek Den Haag een gevoelige snaar. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemde de moord op advocaat Derk Wiersum in 2019 ‘een aanslag op de rechtstaat’. Naar aanleiding daarvan kondigde hij aan advocaten veel beter te beveiligen als daar aanleiding voor is. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid wil niet reageren op de beschieting van het advocatenkantoor van Jan-Hein Kuijpers. „Reageren op de zaak zelf gaat niet. Het is net gebeurd en het onderzoek van de politie Amsterdam loopt nog.”

Volgens de zegsvrouw wordt er in algemene zin hard gewerkt aan betere beveiliging van advocaten en andere kwetsbare beroepsgroepen. Vooral extra geld en mankracht voor beveiliging moeten soelaas bieden. Zo wordt er dit jaar 33 miljoen euro aan uitgegeven, in 2021 wordt dat 40 miljoen euro, in 2022 51 miljoen euro en een jaar later 55 miljoen euro voor versterking van de zogeheten stelsels Bewaken en Beveiligen en Getuigenbescherming.

120 fte

Het stelsel wordt versterkt met capaciteit en middelen bij de politie, het OM, de KMar en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zo komt er voor verbeterde uitwisseling van informatie in totaal 80 fte bij, daardoor moeten maatregelen op tijd worden ingezet.

Voor de uitvoering hiervan wordt onder meer de politie versterkt met 120 fte. Verder wordt geïnvesteerd in de politie om 24 uur per dag cameratoezicht te kunnen uitvoeren.

De woordvoerster wil niet zeggen hoeveel advocaten er al extra worden beveiligd sinds de moord op Wiersum. Dat aantal wil ze uit veiligheidsoverwegingen niet noemen. Ze ziet geen aanleiding om na de beschieting van het advocatenkantoor met nieuwe maatregelen te komen. „We zijn dus al volop bezig om de beveiliging uit te breiden.”