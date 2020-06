Anja (68): Ik heb een spetterend seksleven

Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Dit is een verhaal uit november 2019 In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Anja (68). De afgelopen twintig jaar was ze alleen, maar nu heeft ze de liefde opnieuw gevonden. „Ik had nooit gedacht dat ik weer zo’n spetterend seksleven zou krijgen.”