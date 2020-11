OMT-advies: geen verdere versoepeling van coronamaatregelen in december

Dat schrijft het Outbreak Management Team in een advies aan het kabinet, bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. In het OMT zijn de medische experts verzameld die het kabinet adviseren tijdens de coronacrisis.

Het kabinet wil pas over twee weken, op 8 december, in een nieuwe persconferentie vooruitblikken op wat er mogelijk is tijdens kerst. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge hopen dat de besmettingscijfers tegen die tijd iets meer ruimte bieden om de kerstdagen in kleine familiekring te vieren. Vooralsnog zijn de regels zo dat mensen thuis maximaal drie personen per dag kunnen ontvangen.

Maar de coronacijfers zien er voorlopig nog niet goed uit, zei Rutte afgelopen vrijdag al tijdens zijn wekelijkse persconferentie en dit weekend op een digitale VVD-bijeenkomst. Rutte twijfelde zaterdag hardop over versoepelingen in de kerstvakantie: „Met deze cijfers wordt dat lastig.”

De snelle daling van de coronacijfers na de maatregelen die het kabinet de afgelopen weken heeft genomen, is inmiddels afgevlakt. „Dit is niet hoe je het wilt hebben”, zei Rutte.