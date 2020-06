Zwaargewonde bij steekpartij voor station Leeuwarden, Rotterdammer (38) verdachte

Dat meldt de eenheid Friesland op Twitter. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de Leeuwarder Courant was het slachtoffer de bestuurder van een auto, die zeker tien keer zou zijn gestoken. Eerst zou de dader vanaf de passagierskant hebben gestoken, later zou hij naar de andere kant zijn gelopen en opnieuw een aantal keer hebben toegeslagen, meldt de krant op basis van ooggetuigen. Een politiewoordvoerder kon hier echter nog niets over zeggen.