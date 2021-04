Soberheid troef op Koningsdag, maar wat kan er allemaal nog wél?

Premium Entertainment

Wat zeggen deze nieuwe foto’s over Clintons banden met Epstein?

Lachend kijkt Ghislaine Maxwell toe als Jeffrey Epstein en president Bill Clinton handen schudden tijdens een rondleiding door het Witte Huis. Dat is te zien op een nooit eerder vertoonde foto’s die in handen zijn gekomen van The Sun. Geen misdaad, wel veelzeggend, meent een insider.