Uitslag Stelling: ’Zorg helemaal uitgekleed’

Menig respondent herkent veel in het onthutsende beeld dat Cini van der Tol, die als verpleegkundige 38 jaar in verpleeghuizen werkte, over de sector schetst.

Een van hen vertelt: „Onze oudtante was een zelfstandige, trotse, hoogopgeleide vrouw, die wij in een jaar tijd hebben zien verworden tot een eenzaam hoopje ellende. Er is nooit tijd, ze moet maar een luier aan, ze moet niet zeuren, ze vergeten haar aan te kleden of van het toilet te halen. Vreselijk”.

De meesten hebben ervaring met de verpleeghuiszorg, ofwel omdat er familie of bekenden zijn opgenomen (73%) ofwel omdat ze er zelf werkzaam zijn of waren (17%).

Een aantal, hoewel ver in de minderheid, heeft positieve ervaringen: „Je kunt niet alle verpleeghuizen over een kam scheren”, stelt iemand. „Hoe het in de Randstad is, daar kan ik niet over oordelen, maar hier in de kop van Overijssel is de zorg goed.” En: „Ik kom iedere week in het verpleeghuis van mijn moeder van 101 jaar. De zorg die ze krijgt en de aandacht is geweldig. Ze geniet iedere dag.”

Bijna 95 procent echter is van mening dat er veel te weinig aandacht is voor de patiënt, maar de meesten vinden dat dit het personeel niet is aan te rekenen. „Sinds ik 30 jaar geleden in de zorg kwam werken, zijn er steeds minder handen aan het bed gekomen. Je moet het doen met minder mensen, maar er zijn meer taken bijgekomen”, verklaart een respondent.

Een andere verpleegkundige: „Soms sta ik op een groep van acht demente patiënten, voor wie ik moet koken, de was doen, de medicijnen geven, iedereen naar bed helpen, de afdeling netjes achterlaten en, oh ja, het natuurlijk ook gezellig moet maken.”

Als belangrijkste reden voor misstanden in tehuizen worden de bureaucratie (39%) en de hoge werkdruk (28%) genoemd. „Bureaucratie en te veel (duur) management slokken veel geld op dat ten koste gaat van het uitvoerend personeel. De protocollen zijn te belangrijk zodat met het individu te weinig rekening kan worden gehouden.”

Het management heeft het bij de meesten gedaan. De patiënt wordt door de managers te veel gezien als een product in plaats van als een mens met gevoelens en behoeften, is het verwijt. „Vervolgens wordt berekend wat ’het product’ aan handelingen moet/kan krijgen, hoeveel het mag kosten en hoeveel tijd hieraan besteed mag worden.”

De meerderheid is van mening dat het personeel zijn best doet, ondanks de beperkingen. Maar sommigen klagen dat er te veel wordt overgelaten aan stagiaires, mantelzorgers en vrijwilligers. „Er moet absoluut meer geld voor gekwalificeerd personeel komen”, benadrukt een respondent. „Een bewoner van een verpleeghuis heeft meer aandacht en zorg nodig dan enkel technische handelingen rond verzorgen en verplegen.” Een op de drie vindt dat de familie ook best wat meer betrokken mag zijn bij de zorg.

De algehele mentaliteit ten opzichte van ouderen moet veranderen, meent iemand. „Er moet meer respect komen voor ouderen en voor wat ze voor de samenleving hebben gedaan. Dan wordt het vanzelf belangrijk om goed voor ze te zorgen.”

Margo Stols