Op naar de 900.000 prikken in Nederland

Donderdag werden er 874.959 vaccinaties gemeld en dat betekent dat in één dag 39.030 prikken zijn gezet.

Vanuit het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek kwam er ander goed nieuws: in week zes (8 februari tot en met 14 februari) was er voor het eerst sinds week 39 geen oversterfte meer. Het aantal overleden mensen (3.400) was ongeveer even veel als erg verwacht in deze periode.

Het betekent echter niet dat er helemaal geen mensen overleden aan corona: het RIVM registreerde namelijk desondanks alsnog 293 overleden corona-patiënten. Daarmee komt het totaal aantal coronaslachtoffers in ons land op 15.089.