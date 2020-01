Peking pikt kritiek amper

Demonstranten protesteren voor de Chinese ambassade in Berlijn tegen de behandeling van de islamitische Oeigoeren door het bewind in Peking. Ⓒ AFP

PEKING - Mensenrechten en China, dat is al lang een heikel onderwerp. De tijd dat westerse leiders dat tijdens een bezoek aan Peking openlijk aan de kaak stelden is voorbij. De grote reus is tegenwoordig namelijk snel op zijn teentjes getrapt en de handelsbelangen worden alleen maar groter.