Man die loterij van 10 miljoen dollar won krijgt levenslange celstraf

Dit melden de autoriteiten van North Carolina in een persbericht. Het gaat om de 54-jarige Michael Todd Hill uit Leland. Hij is vrijdag veroordeeld voor de moord op de 23-jarige Keonna Graham uit Navassa. Graham werd op 20 juli 2020 als vermist opgegeven. Ze werd later dood aangetroffen in een hotel met een schotwond in haar achterhoofd.

Volgens de officier van justitie is op beelden van de bewakingscamera’s te zien dat Hill de enige persoon is in de kamer met Graham. Hij heeft later bekend haar te hebben neergeschoten. Ze stuurde in het hotel namelijk sms’jes naar andere mannen.

10 miljoen

Volgens lokale zender WECT-TV won Hill in 2017 een prijs van 10 miljoen dollar met een kraslot. Echter werd hij volgens McClatchy News al in 2020 gearresteerd en beschuldigd van moord. Volgens de autoriteiten is er geen kans dat Hill vervroegd wordt vrijgelaten..