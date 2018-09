Politie Dresden vraagt bevolking op te letten

Donderdagmiddag werd er onder een belangrijke brug over de Elbe een nepbom gevonden. Maandag waren er in de stad twee bomaanslagen, een voor de deur van een moskee en een voor de ingang van het congrescentrum.

De autoriteiten meldden vrijdag nog geen verband te zien tussen de vondst donderdag en de aanslagen, maar ze zijn wel erg bezorgd. Dresden is dit jaar het epicentrum van de viering van de Duitse eenheid. Zaterdag beginnen er de festiviteiten en maandag 3 oktober komen de president en de bondskanselier, Joachim Gauck en Angela Merkel.

Aanslag verhinderen

Circa 2600 agenten en andere beveiligers zijn opgetrommeld en 1400 blokken beton moeten helpen te verhinderen dat een aanslag wordt gepleegd over de weg, zoals die op de Franse nationale feestdag in juli in Nice. Toen richtte een man met een grote vrachtauto een bloedbad onder feestgangers aan, van wie er 86 het leven verloren en meer dan vierhonderd gewond raakten.

De Dag van de Duitse Eenheid (3 oktober) is de enige federale nationale feestdag. De dag herinnert aan de ineenstorting van de communistische Duitse Democratische Republiek (DDR). Het lot van de DDR werd 9 november 1989 bezegeld met de val van de Muur die Berlijn verdeelde en 3 oktober 1990 werd de DDR officieel opgeheven en bij de Bondsrepubliek gevoegd. De negende november kwam niet als feestdag in aanmerking door de massale Jodenvervolgingen op die dag in 1938.