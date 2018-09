Fataal ongeval met spookrijder: Pool (26) rijdt Tilburgse (22) dood

Door het ongeluk ontstond een grote ravage op de A73. Ⓒ Nick Rompelberg

ROERMOND - Een 22-jarige vrouw uit Tilburg is zondagavond laat om het leven gekomen na een botsing met een spookrijder op de A73. De 26-jarige man uit Polen reed in de verkeerde richting de Roertunnel in en botste frontaal op de auto van de vrouw. De Pool overleefde het ongeval eveneens niet.