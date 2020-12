NS stopt met verkoop tabak bij AH To Go op stations

DE AH To Go-winkel op station Amsterdam Sloterdijk. Ⓒ ANP / HH

UTRECHT - Vanaf 1 januari zijn er in de AH To Go-winkels op de treinstations geen sigaretten, shag en sigaren meer te koop, meldt de NS. Het spoorbedrijf vindt de tabaksverkoop niet meer passen in de stationswinkels. In april was al een eind gemaakt aan de verkoop van rookwaren in de eigen NS-winkels Kiosk en StationsHuiskamer.