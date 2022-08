Op industrieterrein gevonden man stierf natuurlijke dood

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP XTRA

ROTTERDAM - De 45-jarige man die maandagavond zwaargewond werd gevonden op industrieterrein de Vondelingenplaat in Rotterdam en later in het ziekenhuis overleed, is een natuurlijke dood gestorven. Er was geen sprake van een arbeidsongeval, meldt de politie dinsdag.