Harvard-onderzoekers beweren middel tegen veroudering te hebben gevonden

Die bevindingen deelt Harvard-onderzoeker David Sinclair op zijn Twitter-pagina. Eerder werd al aangetoond dat leeftijdsomkering mogelijk is door middel van gentherapie die embryonale genen aanmaakt. „Nu laten we zien dat het mogelijk is met chemische cocktails, een stap in de richting van betaalbare verjonging van het hele lichaam", deelt Sinclair trots.

Verjonging al snel zichtbaar

De chemische cocktail bevat tussen de vijf en zeven middelen die lichamelijke en geestelijke aandoeningen behandelen. Het gaat om medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn, zoals valproïnezuur, tranylcypromine en pramipexol. Onder meer beroertes, depressie en Parkinson zijn met deze middelen succesvol behandeld. Nu zijn met deze middelen zes cocktails gevonden die veroudering van het lichaam tegengaan en menselijke cellen verjongen.

Het onderzoek werd uitgevoerd op muizen en apen. Volgens Sinclair werden tekenen van verjonging al na een week zichtbaar. „Onderzoeken naar de oogzenuw, hersenweefsel, nieren en spieren hebben veelbelovende resultaten opgeleverd, met verbeterd zicht en langere levensduur bij muizen en, in april van dit jaar, verbeterd zicht bij apen”, legt hij uit.

De volgende stap in het onderzoek is het uittesten van de cocktails op mensen. Voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Ook andere onderzoekers zijn volgens Sinclair bezig om te laten zien dat „chemicaliën cellen kunnen verjongen zoals gentherapie dat kan."