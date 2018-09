Uitslag Stelling: Alle lof voor MH17-rapport

De uitkomsten van de strafrechtelijke onderzoek verrassen weinig respondenten. Zo schrijft een deelnemer: „Dat Rusland de boosdoener is, is niet verwonderlijk.” Vlucht MH17 werd vanaf een akker in Oost-Oekraïne neergehaald door een Buk-raket die afkomstig was uit Rusland. Deze bevindingen waren eerder al naar voren gebracht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar het grote verschil is, is dat er nu heel veel bewijsmateriaal is gevonden/ gepresenteerd én het rapport van het JIT heeft een strafrechtelijke status. Het JIT heeft honderden getuigenverklaringen, tapgesprekken en fotomateriaal in het bezit. Menigeen vindt dat het JIT uitstekend werk heeft verricht. „Goed resultaat. Doorgaan en volhouden, al duurt het jaren” en „alle lof voor het JIT, klinkt het.

Velen vinden dat Nederland nu moet doorpakken. Premier Rutte moet via diplomatieke kanalen eisen dat Moskou meewerkt bij het vervolgonderzoek naar de daders. „Nu verder met definiëren welke personen betrokken waren” en „de schuldigen moeten gestraft worden”, luidt het eensluidend in de massale reacties. Nederland heeft het voortouw in het onderzoek gekregen doordat de meeste slachtoffers (196) uit ons land kwamen. Den Haag heeft de verplichting uit respect voor de slachtoffers en de nabestaanden om de onderste steen boven te krijgen in het MH17-onderzoek, meent de meerderheid. Maar... bijna een derde van de deelnemers (30 procent) denkt dat de kans klein is om de schuldigen voor het gerecht te krijgen. En de meeste stemmers (62 procent) verwachten dat berechting van de daders een onmogelijke opgave zal worden. „Rusland zal nooit toegeven betrokken te zijn geweest bij het neerschieten van de MH17”, weet een deelnemer. „Moskou zal altijd blijven ontkennen hier schuldig aan te zijn, dus zal niemand voor een tribunaal komen”, valt een ander bij. De weigering om mee te werken aan vervolgonderzoek moet niet zonder gevolgen blijven, menen de meesten. Rusland moet dan zware sancties opgelegd krijgen.

Toch zijn er ook stemmers die de conclusies van het JIT-rapport van de hand wijzen. Zij geloven in Oekraïense betrokkenheid. Zo stelt iemand: „Ik ben er niet van overtuigd dat Rusland hier de dader is. Eerder geloof ik dat de Oekraïners er zelf bij betrokken zijn, omdat het vliegtuig door de Oekraïners over dit oorlogsgebied is geleid door de luchtverkeersleiding.” Deze groep meent dat het onderzoek vooringenomen is en dat bewijzen zijn ’geframed’. „Het hele zaakje stinkt aan alle kanten en heeft slechts het doel om Rusland in een kwaad daglicht te stellen”, meent een stellingtegenstander. Er wordt daarbij vooral gewezen op de tapgesprekken die door de Oekraïense geheime dienst zijn aangeleverd. Immers Oekraïne ligt overhoop met de grote buur na de annexatie van de Krim door de Russen. Overigens vinden enkelen dat ook ’het westen’ schuld heeft. Dezen wijzen erop dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines over oorlogsgebied in Oekraïne werd geleid. „Dat zegt genoeg over de financiële belangen die meespelen.”

René van Zwieten